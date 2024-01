Arredi, pavimentazioni e luci: Castiglione Falletto si rifà il look

Importanti lavori di rifacimento pavimentazione, oltre a interventi per nuovi arredi e illuminazione sono iniziati a Castiglione Falletto. Il trittico di luoghi, destinatari delle opere sono via Roma, piazza del Centro e via Vittorio Emanuele.

La spesa complessiva è di 435.000 euro (310.000 provenienti da fondi regionali, 85.000 dal ministero dell'Interno e 40.000 da risorse comunali). I lavori saranno divisi in due tranche: una prima parte riguarderà la pavimentazione in pietra di Langa di via Roma e piazza del Centro. I lavori dovrebbero concludersi entro marzo.

La seconda parte prevede il rifacimento del cosiddetto "Giro del fossato" di via Vittorio Emanuele con una speciale pavimentazione. Gli interventi si dovrebbero concludere entro aprile.