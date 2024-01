Fitwalking del Cuore: domani si chiudono le iscrizioni presso le associazioni e i punti vendita

Si chiudono domani, giovedì 18 gennaio, nei vari punti vendita, le iscrizioni al Fitwalking del Cuore, da 21 anni l'evento dedicato al cammino e alla solidarietà che avrà luogo domenica 21 gennaio a Saluzzo.

Sono una cinquantina i gruppi tra associazioni di volontariato, scuole, sodalizi partecipanti con i loro progetti che verranno finanziati in proporzione al numero di iscritti. Sono una decina in più rispetto allo scorso anno.

"Sono il nostro zoccolo importante. Il loro aumento sottolinea la voglia di partecipare ma anche la necessità del mondo del volontariato di cercare forme di aiuto per la realizzazione delle iniziative", commenta Maurizio Damilano, che con i fratelli della Scuola del Cammino è ideatore e organizzatore dell’evento.

"Abbiamo distribuito nei punti vendita oltre 11 mila pettorali, contiamo di arrivare al record storico del Fitwalking di 12 mila iscritti, registrati nella edizione precedente il Covid". Attesi numerosi fitwalkers da varie regioni d'talia.

Cresce la voglia di esserci e la motivazione solidale e territoriale. La base si allarga e "cresce in erba". Tra le novità che stanno accompagnando l’evento, il coinvolgimento dei bambini con laboratori specifici aventi come temi la solidarietà e la condivisione. Lo scorso sabato se ne è tenuto uno a cura di Mu.Sa Itur dai 6 ai 12 anni, alla scuola Musso, sabato 20 gennaio si terrà il secondo per i bambini dai 4 a 9 anni, nella biblioteca civica.

Tre i percorsi dell'evento con partenza alle 10 ( dalle 9 apertura stands e dalle 9,30 animazioni) in piazza Cavour, che è anche il luogo d'arrivo, dove i pacchi gara saranno distribuiti fino alle 13,30 di domenica.

Il primo itinerario da 6 km percorre Saluzzo e la collina, il secondo da 10 km interesserà Saluzzo e Manta, il terzo da 13 km Saluzzo, Manta, Verzuolo.

Lungo i tragitti (a Saluzzo alla Castiglia, Chiesa di San Giovanni e piazza Cavour, oltre a Manta e Verzuolo) appositivi dispositivi consentiranno di fotografarsi per poi condividere sui social la proprio foto di partecipante al 21° Fitwalking del cuore.

“Partecipare fa bene due volte, a se stessi e agli altri”, è l’invito degli organizzatori.