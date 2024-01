Il trofeo del Giro d’Italia in esposizione a Fossano

Per la prima volta il trofeo originale del Giro d'Italia sarà in esposizione nella città di Fossano.

Sabato 27 gennaio, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 19, e domenica 28, dalle 10 alle 18, sarà in esposizione presso la vecchia Chiesa del Salice.

Si tratta di uno dei numerosi appuntamenti in vista del ritorno, dopo 31 anni, di un arrivo di tappa del Giro d’Italia a Fossano: lunedì 6 maggio la Novara-Fossano di 165 chilometri con passaggio ad Alba e Cherasco.

“Grazie ai membri del comitato di tappa che stanno lavorando per colorare di rosa la nostra Città, grazie ai volontari dell’ANC di Fossano che si occuperanno della sicurezza in occasione dell’esposizione del Trofeo, grazie a Regione Piemonte e a RCS con il referente locale Sergio Trossarello per questa importante occasione”, ha dichiarato il sindaco Tallone.