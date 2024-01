Il manto ghiacciato provoca incidenti in tutta la provincia: riaperti i tratti delle Statali 20 e 21 chiuse da Anas

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10.44. Riaperte al traffico Ss 20 Dir/A e Ss21

La Statale 20 Dir/A “Nuova Bovesana” è riaperta al traffico in seguito all’incidente a Borgo San Dalmazzo.

Nuovamente ripristinata la circolazione anche sulla Statale 21 “della Maddalena” a Moiola dove il fenomeno del gelicidio ha causato l’intraversamento di alcuni mezzi pesanti. È in corso lo smaltimento del traffico lungo il tratto.

Il personale Anas è al lavoro sulle tratte interessate dal fenomeno meteorologico che si registra anche sulla Statale 28 “del Colle di Nava” all’altezza di Ponte di Nava/Cantarana, sempre in provincia di Cuneo. Anas raccomanda prudenza alla guida.

***

Non hanno tardato a manifestarsi le conseguenze sulla viabilità del fenomeno di gelicidio che Arpa Piemonte e poi la Provincia avevano previsto per la mattinata di oggi, mercoledì 17 gennaio , quest'ultima mettendo in guardia gli automobilisti.

Il manto stradale ghiacciato sembra infatti la principale causa dei diversi incidenti verificatisi nella prima mattinata non soltanto nella zona di Cervere ( leggi qui ), ma anche lungo la Bovesana, nel tratto della Statale 20 che attraversa il territorio di Borgo San Dalmazzo, teatro di un tamponamento a catena che ha coinvolto tre veicoli, provocando un ferito e comportando da parte di Anas la chiusura momentanea in entrambe le direzioni dal km 0,000 al km 3,000.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Diversi i veicoli coinvolti anche in un altro tamponamento verificatosi lungo la strada provinciale 21, conosciuta come "del Ciadel", tra Fontanelle di Boves e Roccavione. In questo caso non si registrerebbero feriti. Vigili del Fuoco e Carabinieri stanno operando per dare soccorso e assistenza agli automobilisti coinvolti, mentre sulla stessa tratta stradale si registrano diverse altre uscite di strada autonome.

Un altro tamponamento si registra in corso De Gasperi a Cuneo, all’altezza del Garden. La Polizia Municipale sta bloccando la circolazione all'altezza della caserma dei Vigili del Fuoco, in direzione di Borgo San Dalmazzo. Sono in corso i rilievi. Anche in questo caso non risultano fortunatamente feriti.

Una persona ferita, ora alle cure del 118, è invece il bilancio dell’uscita di strada verificatasi lungo la Provinciale 49 in territorio di Govone, nel Roero. Sul posto, insieme ai sanitari, anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.

A causa di un incidente, momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 21 “della Maddalena” al km 11,300 in località Moiola. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

***

Articolo in aggiornamento