Italia Nostra Alba sull'antenna 5G a Roddi: "Salvaguardare la salute pubblica e i paesaggi Unesco"

Il tema del 5G genera ancora dibattiti e preoccupazioni. Soprattutto, a Roddi dove la Società Appaltatrice Inwit ha richiesto al Comune di Roddi di destinare un’area alla realizzazione di un’antenna nell’ambito del piano Italia 5G.

La sezione albese dell'associazione Italia Nostra è intervenuta sull'argomento: "Rimarchiamo il fatto che fin dal 2019 le Langhe sono state oggetto di istanze per la realizzazione di impianti sperimentali del sistema 5G. A tali proposizioni questa associazione allora si è opposta in varie sedi, con motivate osservazioni negative. Ora è il Comune di Roddi ad essere coinvolto da una richiesta similare. Seppur in attesa di conoscere le caratteristiche dell’impianto e le decisioni in merito dell’Amministrazione comunale, intendiamo ribadire, in generale, le preoccupazioni già espresse a suo tempo sia per l’impatto paesaggistico di tale installazione, sia per le inderogabili esigenze di tutela della salute pubblica. Se è pur vero che si intenderebbe individuare un sito lontano da abitazioni o da strutture produttive/commerciali, non sono da meno le esigenze di salvaguardia del paesaggio roddese che dovrebbero sempre essere tenute presenti, anche in considerazione che il territorio in questione è incluso nell’ampia zona vincolistica UNESCO".