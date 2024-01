Nel 2023 quasi 78mila ingressi nei punti di accoglienza dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero tra Alba, Asti, Bra

Con la discussione del piano attività previsto per il biennio 2024-2025, sono stati delineati obiettivi e progetti innovativi che segnano il percorso di promozione turistica su tutto il territorio di Langhe Monferrato Roero.

L'Ente Turismo ha tracciato le nuove linee guida che orienteranno il suo impegno nei prossimi mesi. Il focus sarà sulla sostenibilità, con particolare attenzione al sito UNESCO e a ogni singola area del territorio di riferimento.

L'ampliamento del piano prodotti attraverso la creazione di club di prodotto, la trasformazione digitale per migliorare la comunicazione con turisti e servizi, la formazione e disseminazione, il targeting per approfondire l'analisi del mercato turistico e la mission, con il consolidamento del ruolo dell'ATL come mediatore tra soggetti pubblici e privati.