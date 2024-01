Nuova Pro Loco a Paesana: il gruppo è formato da una quindicina di persone dai 18 ai 70 anni

Si è insediata a Paesana la nuova Pro Loco che ha avuto il suo primo incontro nella sala del consiglio comunale del paese della valle Po.

Il nuovo direttivo è molto variegato, sia in termini di età dai 18 ai 70 anni, che per il mestiere svolto dai partecipanti. Accoglie infatti commercianti, imprenditori, studenti e dipendenti

Il presidente è Riccardo Ragazzi mentre il vicepresidente e Nicolò Artusio.

“Abbiamo voluto fortemente la partecipazione dei rappresentanti dei commercianti e di altre persone che rappresentano le borgate del paese, - spiega Artusio - perché riteniamo sia importante creare un collaborazione con tutte le altre associazioni del paese”.

Sono due i membri del direttivo precedente che hanno deciso di rimanere nell’associazione per dare continuità al progetto e, grazie all’interessamento da parte dell’amministrazione comunale, dei nuovi volontari si sono aggregati dando vita al nuovo gruppo.

“Desideriamo continuare l’opera del precedente direttivo, - dicono i nuovi soci della Pro Loco - come ad esempio, il progetto di riqualificazione dell’ex asilo, ora “contenitore” di varie associazioni, ma soprattutto luogo d’incontro di giovanissimi per studiare e condividere momenti insieme". Per questo gli Alex Alberto e Andrea Ughetti che facevano già parte del precedente direttivo hanno deciso di continuare il percorso con noi”.

IL DIRETTIVO

Oltre al presidente dell’associazione Riccardo Ragazzi, e al vicepreside Nicolò Artusio. Fanno parte del direttivo la segretaria Manuela Ragazzi, vicesegretaria Gabriella Olocco. Le tesoriere sono Federica Perotto e la vice Gaia Perassi.

Nel Consiglio siedono Marco Fantone, Tony Caferro e Andrea Ughetti.

Revisori dei conti sono Veronica Gnola, Fabio Bossa, Ilaria Apicella.

IL DIRETTIVO

Il presidente dell’associazione è Riccardo Ragazzi, il vicepresidente e Nicolò Artusio. Segretaria Manuela Ragazzi, vicesegretaria Gabriella Olocco. Le tesoriere sono Federica Perotto e Gaia Perassi. Nel Consiglio siedono Marco Fantone, Tony Caferro e Andrea Ughetti. I revisori dei conti sono Veronica Gnola, Fabio Bossa, Ilaria Apicella.

I PROGETTI FUTURI

Il gruppo appena insediato sta già pensando all’organizzazione degli eventi per il 2024 a partire dal Carnevale imminente.

Tra i primi eventi appena organizzati: sabato 10 febbraio nel pomeriggio ci sarà il ballo dei bambini nella sala polivalente in via Roma dove sabato 17 febbraio si terrà la cena delle maschere, seguita domenica 18 febbraio dalla sfilata dei carri allegorici e la polenta in piazza servita dagli alpini gruppi Ana di Paesana

“Oltre al Carnevale - affermano dal gruppo - stiamo lavorando sul calendario di quest’anno, e ci concentreremo sull'organizzazione degli eventi noti, ma ci saranno anche molte novità. Fondamentale sarà la collaborazione con le altre associazioni già presenti sul territorio e l’amministrazione comunale. Abbiamo voluto fortemente all’interno del nuovo gruppo, un referente dei commercianti proprio per rimanere a stretto contatto con un settore fondamentale per il paese”.

Un fronte a cui vorranno maggiormente dedicarsi sarà quello dell'outdoor: “Ci stiamo organizzando per la promozione e la pulitura dei percorsi per trekking, per bici, ed altri sport” – dicono con entusiasmo.

Il vicesindaco Marco Margaria ha accolto nella sala del consiglio comunale i membri della nuova Pro Loco che sarebbe decaduta se non si fosse formato un nuovo direttivo: “Sono felice che i soci abbiano accettato questa sfida ricostituendosi. Ci sarà molto da fare. Sono tutti volontari che mettono il loro tempo a disposizione della collettività. C’è necessità di qualcuno che coordini gli eventi assieme alle altre associazioni paesanesi e, sono sicuro, che la Pro Loco farà da collante in tale senso. Li ringrazio a nome dell’amministrazione comunale a auguro loro un buon lavoro”.

Assieme al vicesindaco Margaria hanno partecipato alla presentazione della Pro Loco anche i consiglieri Serena Casale e Gianfilippo Chiri.