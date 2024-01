C’è una vittima nell’auto caduta da un ponte della fondovalle Tanaro a Farigliano

C’è purtroppo una vittima nell’incidente verificatosi poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 17 gennaio, lungo la provinciale 12 Fondovalle Tanaro a Farigliano.

Qui, per cause che saranno oggetto di accertamenti da parte delle autorità giudiziarie (non si esclude l’eventualità di un improvviso malore), la Fiat Panda condotta da Luciano Albesiano, classe 1939, impresario edile in pensione residente in paese, è prima uscita di strada abbattendo i cartelli posti all’imbocco del ponte Maccagno, l’ultimo attraversamento sul Tanaro presente sul territorio comunale al confine con Piozzo, nei pressi della ditta Conterno, per poi terminare la propria corsa nelle gelide acque del fiume.

Immediato l’allarme. A nulla sono purtroppo valsi i soccorsi portati dai sanitari del servizio di emergenza 118 e dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto con squadre dal vicino distaccamento volontari di Dogliani e da quelli di permanenti di Mondovì, Cuneo e Alba, e intervenuti anche coi sommozzatori e con an'autogru per il recupero della salma e quindi del veicolo. Insieme a loro, nella task force messa in moto lungo la provinciale intanto chiusa al traffico, anche la Polizia Locale di Farigliano e i Carabinieri delle Stazioni di Carrù e Dogliani.

Residente in corso Ferraro, Luciano Albesiano avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 2 febbraio. Imprenditore edile un tempo molto attivo e conosciuto in tutta la zona, l’uomo, vedovo da molti anni, lascia le figlie Mariella e Stefania, e il figlio Beppe.

A loro si rivolge il cordoglio manifestato dalla comunità fariglianese per voce del sindaco Ivano Airaldi, presente tra i soccorritori: "Ci stringiamo alla famiglia per la grave perdita. Luciano era persona stimata e benvoluta da tutti, che nel silenzio e nell’operosità ha cresciuto da solo i propri ragazzi dopo la prematura perdita della moglie riuscendo a prodigarsi per aiutare il suo prossimo in tantissime occasioni".