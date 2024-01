Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci per single di questa settimana

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Giulio, 35enne, giovane medico dentista, carismatico, brillante, ama viaggiare e andare a teatro, dopo aver realizzato la sua vita professionale, ora desidera che si avveri il suo sogno, quello di sposarsi e formare una famiglia, insieme ad una ragazza con sani principi morali... sei tu?.... CONTATTALO

Single uomo 46 anni

Ettore, lui è un gentiluomo, 46enne, bruno brizzolato, occhi chiari, molto alto, ex giocatore di pallacanestro, ha una piccola azienda che costruisce pannelli solari, crede fermamente in Dio, ed è impegnato nel volontariato. È libero sentimentalmente, divorziato da tempo, sta cercando una donna semplice, sincera...... CONTATTALO

Single uomo 56 anni

Gabriele, bell'uomo 56enne, direttore di filiale di banca, divorziato, vive solo, magnifici occhi azzurri, capelli brizzolati, fisico sportivo, giovanile, si emoziona ancora davanti a un tramonto sul mare, ama la vita, e gli è grato per tutte le cose belle che gli ha offerto, si definisce romantico, sensibile, e passionale, sogna di vivere una nuova, grande, storia d'amore. Ma dove sono finite le donne che la pensano come lui?... CONTATTALO

Single uomo 65 anni

Edoardo , lui è un signore nel vero senso della parola, alto, sorriso disarmante, magnetici occhi verdi, determinazione e onore lo contraddistinguono, gioielliere, ora vive di rendita, 65 anni portati divinamente, vive solo, ha tanti hobby, tra cui il mare e la barca, vorrebbe tanto incontrare una brava signora, semplice come lui, con cui trascorrere il resto della vita.... CONTATTALO

Annunci per Lui

Vittoria, lavora onestamente, è una bella donna, 32enne, lunghi capelli castani, occhi verdi, sensuale, romantica, le piace camminare in montagna, sogna di incontrare un uomo serio, che creda ancora nell'amore assoluto, con cui sposarsi o convivere, non importa se più grande, che sia italiano e che voglia provare forti emozioni, come solo l'amore vero può dare… CONTATTALA

Lei single 41 anni

Rachele, lei è davvero speciale, bellissima, capelli lunghi, splendidi occhi castani, simpatiche lentiggini sul viso, 41enne, assistente alla poltrona di uno studio dentistico, vive sola, le piace coltivare il giardino, cucina torte squisite, sarebbe anche disponibile a trasferirsi, qualora incontrasse l'uomo giusto, e ne valesse la pena.… CONTATTALA

Lei single 51 anni

Cinzia, vorrebbe tanto incontrare un uomo con cui condividere la sua vita, 51enne, bruna, occhi scuri, bella presenza, italiana, ha perso il marito da molto tempo, vive sola, ama cucinare, tenere in ordine la casa, vorrebbe incontrare un uomo serio, anche più maturo, ma disposto a rimettersi in gioco, e che non la prenda in giro, chiamala, potrebbe essere la donna del tuo destino.… CONTATTALA

Lei single 60 anni

Clara, bella signora italiana, afferma: ma chi lo dice che una donna di 60 anni non possa ancora trovare un amore, un brav'uomo che le voglia bene, che le faccia compagnia per il resto della vita? Lei è affascinante, occhioni neri, fa volontariato, coltiva il suo orto, è sola da tempo e questo non le piace, vorrebbe conoscere un signore italiano, perchè non la chiami? Magari potreste cambiare insieme il vostro futuro..… CONTATTALA

Stai cercando una relazione duratura ? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Ti piacerebbe partecipare a una cena per conoscere altre persone? Partecipa anche tu alla “ Cena per single ” in programma sabato 27 gennaio a Savigliano (CN), qui trovi i dettagli: https://rebrand.ly/Cenasingle2701

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.