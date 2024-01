Comfort termico in un ambiente domestico: come raggiungere degli standard elevati

Preservare la temperatura ideale comporta numerosi vantaggi agli inquilini di una casa, di una villa o di un appartamento. Il discorso, infatti, vale per qualunque tipologia di struttura, e per qualsiasi scopo venga essa utilizzata, se per viverci ogni giorno o se per lavorarci. In ogni caso, è importante per la salute individuale e per il benessere mentale riuscire a raggiungere degli standard elevati di comfort termico. Al contrario, si potrebbe subire troppo il rigido freddo invernale, così come il pressante caldo estivo. L’equilibrio è l’obiettivo da porsi, e ci sono degli accorgimenti da poter adottare per riuscire a conseguirlo gradualmente. Tra strumenti da acquistare e pratiche da realizzare, non mancano i passaggi da seguire per ottimizzare il comfort termico in casa propria.

Avvalersi di strumenti moderni utili

Per riuscire a custodire la giusta temperatura interna, oggigiorno è possibile avvalersi del prezioso aiuto di strumenti moderni utili, come ad esempio il termostato programmabile. Si tratta di un apparecchio essenziale per stabilire in anticipo quando e come regolare l’atmosfera interna ad una stanza, regolandosi sulla propria presenza o assenza in casa in un determinato momento della giornata. Il consiglio è di alzare la temperatura della stanza in cui si dorme di notte, abbassandola poi quando si presenta il sole al mattino. Grazie ad un termostato programmabile è possibile ridurre i consumi energetici, risparmiando anche sulla bolletta.

Scegliere materiali adatti per migliorare l’isolamento termico

Un altro passaggio da seguire per conseguire l’obiettivo relativo al comfort termico, è dato dalla scelta di materiali adatti a migliorare il livello di isolamento termico. Talvolta, può capitare di avvertire un leggero vento improvviso, il quale però desta preoccupazione e, soprattutto, abbassa la temperatura corporea. Le fughe d’aria possono arrecare disagi non da poco, e per questo si suggerisce di optare per l’acquisto e l’applicazione di materiali isolanti con cui sigillare le crepe e i piccoli fori.

A tal proposito, potrebbe essere necessario ristrutturare le pareti e i pavimenti investendo parecchio, almeno inizialmente, per poi risparmiare a lungo termine, raccogliendo i frutti di quanto è stato realizzato. Il tetto, invece, è la parte più delicata di un ambiente domestico, e quindi per il rifacimento del tetto affidati a Pro-Tetto.it, i cui esperti saranno in grado di installare materiali eco-friendly isolanti.

Installare finestre con doppi o tripli vetri

Uno degli accorgimenti più diffusi per raggiungere un alto livello di comfort termico consiste nell’installare finestre con doppi o tripli vetri. Questa è un’operazione cruciale, perché si sta facendo riferimento a delle finestre in grado di limitare il più possibile la dispersione di calore in inverno. Per ciò che concerne i mesi estivi, avere delle finestre con doppi vetri è fondamentale per tenere fuori l'eccessivo caldo: i raggi solari possono essere dei grandi nemici durante la bella stagione. I telai delle finestre, tra l’altro, sono composti da PVC o da uno speciale alluminio, e perciò contribuiscono enormemente a migliorare l’efficienza energetica.

Riscaldare o raffreddare una stanza alla volta: ecco come fare

Riuscire a riscaldare o raffreddare una stanza alla volta in casa, equivale a preservare con arguzia la temperatura interna ideale. Si tratta di piccoli accorgimenti che, combinati tra loro, permettono agli inquilini di risparmiare sui mensili costi energetici, assicurandosi al contempo una condizione di vita migliore. Il consiglio è di applicare dei tessuti isolanti alle tende, ai cuscini e ai rivestimenti, ricoprendo il divano e gli altri arredi.

Ci si deve poi regolare in base alla stagione presente, poiché in estate bisogna aprire le finestre di casa favorendo un flusso di ventilazione ottimale. In inverno, invece, si può sfruttare l’energia dei raggi solari per ottenere un riscaldamento passivo all’interno di una singola stanza. Il segreto consiste nel tenere le tende aperte durante le ore diurne, per poi chiuderle di notte; in tal modo, si preserva il calore entrato in precedenza, e l’ambiente risulta perfettamente accogliente.