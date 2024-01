Criptomonete: vantaggi e criticità di un fenomeno in rapida espansione

Le criptomonete altro non sono che forme di valuta digitale incentrate sulla tecnologia blockchain, e sono emerse come uno dei maggiori trend finanziari degli ultimi anni. Stanno infatti acquisendo una rilevanza sempre maggiore nell'economia globale, e di riflesso anche nella vita quotidiana dei cittadini. Ci si trova di fronte ad un fenomeno dirompente, che ha già fatto intravedere delle potenzialità straordinarie, a patto che vengano utilizzate nella maniera corretta. In questo articolo, dunque, analizzeremo insieme sia i vantaggi sia le criticità delle criptovalute.

I vantaggi delle criptovalute

Il vantaggio principale delle criptovalute lo si trova nella loro struttura decentralizzata. La blockchain, ovvero il registro pubblico che tiene traccia delle transazioni, garantisce aspetti come la trasparenza e la sicurezza di queste ultime. Ogni transazione viene infatti verificata da un network di computer chiamati nodi, riducendo così il rischio di frodi e manomissioni. Inoltre, essendo decentralizzate, le criptomonete sono meno suscettibili alle manipolazioni di mercato e ai problemi legati alla politica monetaria di un singolo paese.

La natura digitale delle criptovalute, inoltre, offre l'accesso ai servizi finanziari anche a chi viene escluso dal sistema bancario tradizionale. Milioni di persone nel mondo non hanno accesso ad una banca, ma molte dispongono di un telefono cellulare o di una connessione Internet. Le criptovalute, di riflesso, potrebbero rappresentare per questi utenti un'opportunità di inclusione finanziaria unica e probabilmente irripetibile.

Poi, oggi le criptomonete possono essere utilizzate per varie operazioni quotidiane. Si parla ad esempio dei videogiochi, partendo dal crypto gaming e arrivando ai crypto casino, alcuni dei quali recensiti dai blog esperti del settore. Non dimentichiamoci poi la possibilità di sfruttarle per comprare vari servizi o beni online, facilitando le transazioni con le piattaforme di e-shop estere, ed evitando tutte le complicazioni legate al tasso di cambio delle valute.

La particolarità dei siti da gioco con Bitcoin, e altre criptovalute, sta proprio nella sicurezza, trasparenza, giochi più equi rispetto ai classici tradizionali e un’alternativa che propone innovazione. Infatti, i molte delle recensioni sui casinò rivelano che è molto difficile “rubare” criptovalute dai vari portafogli che le piattaforme stesse utilizzano.

Le criticità delle criptomonete

Nonostante i vantaggi, il fenomeno delle criptovalute non è privo di criticità. La volatilità dei prezzi è forse l'aspetto più controverso. Il valore delle criptomonete può subire brusche variazioni in periodi brevissimi, anche a distanza di poche ore, rendendo questi investimenti particolarmente rischiosi. Tale instabilità dovrebbe spingere gli utenti ad una profonda riflessione, specialmente chi crede che con le criptomonete ci si possa arricchire in poco tempo. Non a caso, si parla di un mercato macchiato dalle azioni di diversi speculatori.

Un altro punto critico riguarda la sicurezza. Sebbene la tecnologia blockchain venga ad oggi considerata come una delle più affidabili, i portafogli digitali e gli scambi di criptovalute potrebbero comunque essere vulnerabili agli attacchi degli hacker più esperti. In altre parole, tra speculazioni, truffe e cybercriminalità, le criptomonete si fanno notare anche per il loro "lato oscuro". Ma c'è un altro elemento che richiede la massima attenzione, e riguarda stavolta l'ambiente.

L'impatto ambientale del mining delle criptovalute, infatti, è un'altra preoccupazione a dir poco importante, che merita a sua volta un veloce approfondimento. Il processo di verifica delle transazioni richiede un'ingente quantità di potenza computazionale, il che si traduce in un enorme consumo di energia elettrica, spesso prodotta da fonti fossili e dunque non rinnovabili.