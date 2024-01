L'Agnellotreffen compie 10 anni: centinaia di centauri in arrivo per il motoraduno a Pontechianale

Il prossimo weekend, tra gli eventi più attesi e glaciali della Granda, torna l'Agnellotreffen, il motoraduno invernale di Pontechianale, a 1.615 metri di quota.

Questa sarà la decima edizione di un evento nato quasi per caso, da un gruppo di amici, nel lontano 2013, quando nacque l'idea poi concretizzatasi nel 2014 grazie all'impegno e all'esperienza di Moto Raid Experience, un tour operator specializzato in viaggi in moto che vanta l'organizzazione di eventi famosissimi, come la Gibraltar Race e l'Alps Tourist Trophy, alla collaborazione con l'ATL Cuneese e al patrocinio del Comune di Pontechianale.

Quello che a tutti gli effetti è il motoraduno invernale più alto d'Italia si chiama così perché si svolge ai piedi del Colle dell'Agnello, il più alto passo transfrontaliero europeo. Non è il motoraduno più alto d'Europa, come spesso si dice, ma il più alto d'Italia. E' comunque tra i più alti e tra i più belli.

Dal 19 al 21 gennaio la Valle Varaita, dove sono previste temperature inferiori ai 10 gradi sotto zero, sarà percorsa da centinaia di temerari sulle due ruote, in arrivo da tante regioni d'Italia ma anche dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania e non solo. Furono 1.700 i partecipanti lo scorso anno. E in questa edizione saranno anche più numerosi, con le iscrizioni già chiuse.

L'evento prenderà il via con l'accoglienza già venerdì 19 gennaio alle 14.

Sarà il 20 la giornata clou, con il ritrovo, previsto alle 18, all'ingresso di Chianale, uno dei più bei borghi d'Italia. Da qui prenderà il via la parata di motociclisti, con il rientro a Pontechianale.

Novità di questa decima edizione è l’ “Agnellotreffen Toro Rodeo”. Chi resterà in sella per più tempo, sarà premiato con un treno di gomme ANLAS WINTERGRIP PLUS.

Per tutta la giornata ci sarà la possibilità di degustare i prodotti tipici locali e visitare le botteghe artigiane della zona, oltre che gli stand presso l'area espositiva. Sarà allestito un tendone, con la distribuzione di cibo e bevande calde, in funzione per tutta la durata del raduno.

Degustazioni e visite anche domenica 21, con la chiusura dell'evento attorno alle 14, quando è previsto il saluto degli organizzatori e l'arrivederci alla prossima edizione.