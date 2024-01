Evento formativo a Caraglio sul tumore alla mammella

“Il tumore della mammella: novità nella gestione – La Breast Unit si racconta” è il tema dell’evento formativo in programma a Caraglio venerdi 26 gennaio (orario 14/18,30) presso il Filatoio Rosso (Via Giacomo Matteotti 40), promosso dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici della provincia di Cuneo.

Spiega il direttore dell’Oncologia Gianmauro Numico, che ha organizzato l’evento: “Il carcinoma della mammella, è oggi il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia. Grazie al programma di screening e alla diffusa consapevolezza, la maggior parte dei tumori maligni mammari è diagnosticata in fase iniziale. L’applicazione tempestiva delle più efficaci terapie garantisce l’ottenimento della guarigione nella maggior parte delle pazienti. Il miglioramento della prognosi dipende poi dalla gestione integrata e multidisciplinare, come quella che ha luogo all’interno di una Breast Unit.

L’evento si propone di offrire una sintesi del percorso di cura di questa malattia a tutti gli operatori sanitari non specialisti, ma che in varia misura ne sono coinvolti: medici di medicina generale, chirurghi generali, internisti, medici di pronto soccorso e infermieri”.