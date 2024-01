Dopo la terza media scegli AFP: illumina il tuo futuro con competenza e passione!

Sei un giovane entusiasta, desideroso di plasmare il tuo futuro con competenza e passione? Afp è il trampolino ideale per lanciarti in un percorso di crescita e successo. Specializzata in corsi che aprono le porte a una vasta gamma di opportunità lavorative, siamo qui per guidarti nel tuo viaggio verso il successo.

Corsi su misura per il tuo futuro brillante: Operatore elettrico o Operatore meccanico?

Il centro “Don Michele Rossa” di Dronero è stato fondato nel 1954 a Stroppo, in Valle Maira, e negli anni 60 trasferito a Dronero.

Due i percorsi di qualifica professionale triennale tra i quali scegliere:

Il nostro corso offre una formazione completa per diventare un esperto operatore elettrico. Dalle basi della teoria elettrica alla pratica con l’installazione di impianti sia civili che industriali, i nostri studenti acquisiranno le competenze necessarie per emergere nel mondo dinamico del settore.

Per coloro che sognano di plasmare il mondo attraverso la meccanica, il nostro corso di operatore meccanico è la chiave per sbloccare il potenziale creativo. Dalla lavorazione meccanica all'asportazione e deformazione, i nostri studenti saranno guidati da esperti del settore per diventare veri artigiani della meccanica.

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF00600L

Entrambi i percorsi permettono l’accesso al quarto anno di Diploma di Formazione Professionale per Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione

Investi nel tuo futuro con una formazione pratica

Riteniamo che la formazione debba andare oltre i libri di testo, abbracciando l'apprendimento pratico. I nostri studenti hanno accesso a aule e laboratori attrezzati con tecnologie all'avanguardia, in un ambiente che riflette le sfide del mondo reale. La formazione pratica è la chiave per un ingresso di successo nel mondo del lavoro.

Accompagnamento passo dopo passo

Sappiamo che il successo richiede più di una formazione teorica. I nostri studenti sono seguiti da tutor e professori dedicati, pronti ad offrire supporto in ogni fase del percorso di studi. La nostra comunità educativa si impegna a creare un ambiente in cui i giovani possono esplorare, apprendere e crescere insieme.

Confrontati con i leader del settore

Afp si impegna a collegare i giovani con le realtà lavorative del settore. Gli studenti avranno l'opportunità di interagire con leader del settore, mettendo in pratica ciò che hanno imparato e costruendo connessioni significative che potranno aprire porte nel loro percorso professionale.

Abbracciamo la tecnologia per il successo

Siamo consapevoli dell'importanza della tecnologia nella formazione contemporanea. Offriamo strumenti di supporto allo studio all'avanguardia, garantendo ai nostri studenti un allineamento con le ultime tendenze e sviluppi nel loro settore.

Preparati per la vita con la formazione professionale di Afp

La nostra missione è preparare i giovani a diventare cittadini consapevoli e professionisti competenti. Una formazione pratica è il fondamento su cui costruire una carriera di successo e una vita appagante.

Per ulteriori informazioni:

www.afpdronero.it

0171 918027

alessandra.bonarelli@afpdronero.it

segreteria.dronero@afpdronero.it

AFP - Illuminiamo il tuo cammino verso il successo!