Nuove norme per le discipline sportive invernali: il CAI di Cuneo lancia un corso "informativo"

Dal 1° gennaio 2022 si applicano le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, che prevedono l’utilizzo di ARTVA, pala e sonda per i soggetti che praticano attività escursionistiche in ambiente innevato, laddove sussistano rischi di valanghe. Tuttavia, possedere gli strumenti di sicurezza non è sufficiente in caso di incidente: conoscenza, competenza ed esperienza (allenamento) sono elementi necessari per rendere proficuo l'utilizzo della strumentazione di soccorso.



Nell’ottica di dare un fattivo contributo informativo relativamente a tali problematiche, il CAI Centrale con la Scuola Centrale di Sci Alpinismo ha realizzato dei brevi video finalizzati a fornire le buone pratiche di base da seguire in ambiente innevato, dalla corretta preparazione dell’escursione, alla gestione sul campo, all'utilizzo dell'ARTVA e delle sonde durante un salvataggio.



Non si tratta di un percorso “formativo” ma “informativo”. Il CAI infatti non vuole proporre un messaggio superficiale e sbrigativo. Alla prima informazione e poi formazione teorica deve necessariamente seguire una parte pratica svolta sul terreno con l’accompagnamento e l’insegnamento di istruttori CAI o di professionisti della montagna. Nulla infatti si può sostituire all’esperienza pratica vissuta sul terreno!



Realizzare un “corso on line” avrebbe rischiato di diventare un pericoloso “mordi e fuggi”, e si sarebbe fornita la sbagliata sensazione (come spesso accade) di essere preparati dopo aver semplicemente ascoltato alcune lezioni on line.



Un progetto che si propone di fornire a tutti i frequentatori della montagna in ambiente invernale, da quelli più esperti a quelli alle prime armi, una informazione di base per la miglior conoscenza e consapevolezza delle problematiche che si possono verificare durante una escursione. Tali video pillole si trovano già sui canali social del CAI, pronte per essere viste!