Un corso di scrittura "alla scoperta di sé" al Rondò dei Talenti di Cuneo

Il corso di scrittura In viaggio, alla scoperta di sé per la prima volta viene ospitato dal Rondò dei Talenti, in via Luigi Gallo 1 a Cuneo.

Cinque incontri per mettersi in gioco, un’occasione per esplorare e raccontare la nostra storia, il viaggio che intraprendiamo giorno dopo giorno.

Perché, proprio come scrisse Daniel Pennac, “Diventiamo”.

Ecco il programma:

Giovedì 18/01: Siamo noi il nostro eroe – Il viaggio come forma delle storie;

Giovedì 25/01: Il bambino che siamo stati – Un viaggio indietro nel tempo fino alla nostra infanzia;

Giovedì 01/02: Siamo emozione – In viaggio dentro di noi con la bussola delle emozioni;

Giovedì 08/02: “S’i’ fosse foco” – La potenza delle immagini nel viaggio della scrittura;

Giovedì 15/02: La potenza delle immagini nel racconto di sé.

Dalle 14 alle 16 al Rondò dei Talenti, in Via Luigi Gallo 1 a Cuneo. Si può scegliere di partecipare anche ai singoli incontri, la partecipazione è gratuita per i giovani (14-20 anni), il costo è di 20 euro a incontro per tutti gli altri.

I laboratori sono a cura di Donatella Signetti, Alessia Lingua, Maura Anfossi.

Per info e iscrizioni: 347 0559100 bottegadistoriediparole@gmail.com