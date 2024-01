Calcio Serie D: l'Alba vince ancora, pari Bra

Disputata la 22^giornata (terza di ritorno) sui campi del girone A di Serie D.

Risultato da incorniciare per l'Alba Calcio che supera la Lavagnese, una delle concorrenti per la salvezza, con il punteggio di 1-0. Decide il gol di Yanken, uno dei volti nuovi a disposizione di mister Viassi. Vittoria di grande importanza per la squadra albese che dà continuità ai tre punti già conquistati sabato scorso sul campo del Chisola.

Pareggio a reti bianche per il Bra in casa del Ligorna: 0-0 al termine dei 90 minuti.

I RISULTATI DELLA 22^GIORNATA

Alba-Lavagnese 1-0

Albenga-Asti 1-1

Chieri-Derthona 2-0

Varese-Borgosesia 2-1

Fezzanese-Alcione Milano (iniziata ore 15)

Ligorna-Bra 0-0

Pinerolo-Chisola 0-2

Pont Donnaz-Gozzano 0-1

RG Ticino-Vado (iniziata ore 15)

Sanremese-Vogherese 2-0