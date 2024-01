Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino in gara a Jasna nel fine settimana

Dopo tre anni torna in Coppa del Mondo l’appuntamento slovacco di Jasna che tra sabato 20 e domenica 21 gennaio proporrà il settimo gigante e l’ottavo slalom stagionali.

Nella storia della Coppa del Mondo, la località del Monti Tatra ha sin qui regalato due podi al settore femminile, entrambi terzi posti raccolti da Federica Brignone nel gigante del marzo 2016 e da Paoletta Magoni nello slalom del 1984.

Proprio Federica Brignone, leader della classifica di specialità, guiderà con il pettorale rosso il gruppo azzurro tra le porte larghe insieme a Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea, Beatrice Sola e la debuttante Ambra Pomarè.

Per lo slalom del giorno successivo ed in attesa dell’odierno appuntamento di Flachau, il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha quindi convocato Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.

Nel frattempo, come anticipato da lei stessa durante la tappa di Cdm di Altenmarkt, Sofia Goggia insieme al resto del gruppo polivalenti comprendente Laura Pirovano, Teresa Runggaldier, Nadia e Nicol Delago sarà impegnata in una sessione di allenamenti di velocità a Passo San Pellegrino, in provincia di Trento, funzionali alla prossima tappa di Cortina d’Ampezzo; le azzurre si alleneranno in Val di Fassa fino al termine della settimana per poi raggiungere la conca ampezzana.