Partnership Energia Pulita-Cuneo Volley: da oggi il negozio del fornitore di energia è anche punto merchandising della società

Inaugurato il nuovo negozio di Energia Pulita a Cuneo in corso Nizza 29: funzionerà anche come store del merchandising di Cuneo Volley

Inaugurato oggi il nuovo negozio di Energia Pulita in corso Nizza 29, a Cuneo, partner di Cuneo Volley per la stagione sportiva in corso.

Responsabile della struttura è uno dei soci della società presieduta da Gabriele Costamagna, il signor Daniele Bertolotti.

Energia Pulita si presenta nell’intricato mondo dei gestori di energia come nuova frontiera del settore, in grado di raggiungere finalmente il cliente finale. La sostenibilità è il suo obiettivo, finalizzato alla creazione di valore aggiunto per il territorio puntando sulla prossimità del cliente con investimenti, partnership e sinergie con soggetti e realtà del territorio per crescere e affermarsi come leader di mercato nazionale.

Presenti all’inaugurazione anche alcuni giocatori della Prima Squadra di serie A2, oltre al presidente Costamagna ed il direttore generale Davide Bima.

Da oggi, il negozio funge anche quale punto vendita per il merchandising di Cuneo Volley.

Recandovi in corso Nizza 29 a Cuneo, accanto alla chiesa del Sacro Cuore, potrete ottenere informazioni dettagliate circa la miglior formula per la vostra utenza energetica, privata o aziendale, ma anche acquistare tutto quanto ruota intorno al mondo di Cuneo Voley. Disponibili le divise ufficiali da gioco, così come cappellini, t-shirt e gadgets.