Bra, gli studenti del Guala “a lezione” in municipio

A lezione in municipio gli studenti di una classe V dell’Istituto “Guala” di Bra. Giovedì 18 gennaio, una ventina di ragazzi ha visitato il Comune con il docente di Diritto, professor Andrea Sacco. A curare la visita delle sale storiche del palazzo è stato Costanzo Fissore, già dirigente e vicesegretario comunale, da pochi mesi in pensione.

Accolti in sala Resistenza gli alunni, hanno potuto osservare la parte storica del palazzo e conoscerne la storia; poi in sala Consiglio hanno sperimentato il sistema di votazione digitale, simulando l’approvazione di un provvedimento. Dopo il saluto del sindaco Gianni Fogliato in sala Giunta, gli studenti hanno potuto vedere la dislocazione degli uffici comunali in sede, con un focus in particolare sui servizi e procedimenti di Anagrafe e Stato Civile.