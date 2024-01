Bra piange Martina Mansueto, attrice e docente. Aveva 41 anni

Una notizia che ha colpito profondamente la comunità di Bra dove era attiva in campo culturale e sociale, anche come membro della Consulta delle pari opportunità, e dove insegnava nella scuola elementare: è mancata a 41 anni, Martina Mansueto.

La sua formazione era iniziata in Toscana all'insegna del teatro. Diplomata presso l'accademia teatrale di Firenze, aveva ottenuto una borsa di studio assegnata dalla Rete Teatrale Aretina e dalla Scuola Paolo Grassi di Milano.

Martina Mansueto si era sposata a Bra e insegnava nella locale scuola elementare. Si era sempre contraddistinta per il suo impegno nel volontariato, sia in Piemonte che in Toscana, in particolare come attrice e insegnante di teatro.

In diverse occasioni avevo messo a disposizione la sua esperienza per realizzare spettacoli teatrali sul tema della violenza contro le donne, che aveva portato, in collaborazione con lo Zonta Club, anche ad Alba, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Molti i messaggi toccanti sui social: "Il tuo contributo per un mondo migliore per donne e ragazze è un faro di ispirazione. Rimarrai sempre nei nostri cuori, e il tuo amore per gli altri risplenderà nelle storie che hai scritto, interpretato e nei cuori che hai toccato".

Lascia il marito Simone, la mamma Lucia, il papà Armando, la sorella Michela e i fratelli Pierluigi ed Elia, la nonna Francesca, i suoceri Bruno e Marisa.