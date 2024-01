Cercasi insegnanti per l'Unitre: aperto il bando a Savigliano

Il Comune di Savigliano – Assessorato alla Cultura – intende avvalersi della collaborazione di “insegnanti o specialisti” per la docenza di corsi e laboratori dell’Università delle Tre Età. Per questo, è stato pubblicato un bando di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’insegnamento dei corsi dell’Università delle Tre età per i prossimi tre anni accademici: 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

Il bando, pubblicato sull’Albo pretorio del Comune, è scaricabile dal sito del Comune.

La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Savigliano, dovrà pervenire entro e non oltre e le ore 12 del 5 aprile 2024 all’Ufficio Protocollo del Municipio. Tramite: consegna a mano (orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì dalle 14.30 alle 17.30), raccomandata con ricevuta di ritorno (si precisa che non farà fede la data del timbro postale) o posta elettronica, all’indirizzo comune.savigliano@legalmail.it.