Cuneo, approvato il progetto del nuovo percorso ciclopedonale di San Benigno

E’ stata perfezionata dalla giunta comunale del capoluogo nel corso della seduta dell’11 gennaio scorso l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al nuovo percorso ciclopedonale di prossima costruzione in frazione San Benigno, tra via Torre Bianca e via Tetto Croce.



Il progetto prevede un costo, per l’intervento, di 165.000 euro totali di cui 129.000 solo di lavori.

Pellegrino: "Rispondiamo a una richiesta primaria dei residenti"

“Il progetto riguarda la creazione di un percorso in sicurezza che va a collegare la rotonda tra via dell’Abbazia, via Torre Bianca e via Villafalletto al resto dell’abitato della frazione e delle borgate vicine – spiega l’assessore Luca Pellegrino - . Una richiesta considerata prioritaria da parte del comitato frazionale, visto che tanti abitanti si muovono attualmente da borgate limitrofe al centro della frazione facendo a piedi un bel tratto della SP25, dove le macchine viaggiano ancora a grande velocità”.



“Il Comune possiede già diversi terreni compresi idealmente nel percorso ciclopedonale e le recinzioni risultano già sufficientemente arretrate – assicura Pellegrino - : portare a termine il progetto dovrebbe essere relativamente semplice”.



A seguito dell’approvazione del progetto il Comune si muoverà quindi per definirlo nello specifico assieme ai membri del comitato di quartiere. Quindi, arriverà il momento di reperire le risorse necessarie.