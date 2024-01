"Impigliati nella rete", a Sommariva Bosco un incontro sui rischi del web per gli adolescenti

«Impigliati nella rete» è il titolo dell’incontro al quale l’Istituto Comprensivo «Arpino» di Sommariva del Bosco invita tutti i genitori di ragazze e ragazzi delle Medie.

Sono proprio loro a correre il rischio di rimanere «impigliati nella rete», cioè di passare troppo tempo con lo smartphone a navigare su internet, a visualizzare post e video su diverse app, a mostrare anche aspetti riservati della loro vita sui social network.

Il pericolo è anche quello di utilizzare in modo sbagliato questi strumenti diventando, magari inconsapevolmente, dei cyberbulli o esponendosi, in modo altrettanto incosapevole, agli attacchi virtuali di coetanei o adulti. Talvolta scatenati da messaggi o immagini pubblicate dagli stessi genitori.

Parlare di tutto questo, cercare di capire quali possano essere le strategie per prevenire eventuali problemi o per affrontarli una volta che siano emersi, è l’obiettivo della serata in programma il 24 gennaio prossimo alle 20,45 al Teatro Bongiovanni di Sommariva Bosco, serata alla quale sono invitati esclusivamente papà e mamme (che sono pregati di non portare i figli con loro).

"Oltre ad attività di prevenzione e informazione nei confronti degli studenti – dice la professoressa Anna Giordana, Dirigente dell’IC Arpino -, la scuola ritiene fondamentale dialogare con le famiglie su questioni che sono di stretta attualità e richiedono un impegno sempre maggiore ai genitori".