La Morra guarda al futuro: lavori pubblici per oltre 2 milioni di euro

"Vogliamo concentrare l’attenzione sul binomio inscindibile fra il territorio e chi nel territorio vivee se ne prende cura: le persone. La nostra è una visione di La Morra del futuro che si preoccupa dei più fragili, dell'ambiente e che vuole diventare sempre più sostenibile, attraente e attrattiva". Così il sindaco di La Morra Maria Luisa Ascheri ha commentato il bilancio 2024-2026 nell'ultimo consiglio comunale.

Saranno, in particolare, realizzati e conclusi una serie di lavori pubblici già avviati per una spesa di oltre 2 milioni di euro. Una delle voci più importanti riguarderà gli interventi a difesa dell'abitato di piazza Castello, finanziato per 880.000 euro. Spiega il primo cittadino: "I lavori riguardano la messa in sicurezza del piazzale in località San Francesco e del camminamento esistente. Sono previste la riqualificazione del piazzale e la regimazione acque superficiali. Verrà sistemato il versante con ampio ricorso a opere di ingegneria naturalistica. Saranno in programma la posa di reti metalliche, la pulizia selettiva del verde e la campagna di indagine del sottosuolo per futuri interventi".

Inoltre sono in corso di progettazione lavori per 1.100.000 euro per il consolidamento del versante di Rocca Croera per i quali verrà inoltrata istanza di contributo allo Stato. L’intervento comprende la costruzione di una piastra di cemento sui pali lungo la strada verso il serbatoio con il rafforzamento corticale sulla scarpata attraverso la posa di reti metalliche.

La valorizzazione dei beni e delle attività culturali è un'altra delle priorità del programma comunale. Particolare attenzione sarà rivolta all'ex ristorante Belvedere. Il sindaco Ascheri ripercorre l'iter del progetto: "A luglio abbiamo adottato la delibera programmatica che individuava la Cantina Comunale quale soggetto idoneo a realizzare il recupero e la valorizzazione dell’immobile in convenzione con il Comune. Ora stiamo procedendo a definire insieme al direttivo della cantina i contenuti dell’accordo che regola la gestione dell’immobile, compreso il piano finanziario dell’intervento, il cronoprogramma, l’individuazione degli spazi comunali, il canone di concessione, l’individuazione dei servizi strumentali ed aggiuntivi alla valorizzazione da sottoporre alla successiva valutazione del Consiglio comunale".

Sono prossimi alla conclusione i lavori di riqualificazione del monastero di Marcenasco all’Annunziata dove troveranno sede locali polifunzionali per la frazione e la sede rivisitata del Museo Ratti e dei Vini d’Alba.