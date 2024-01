L'ANPI Verzuolo e Valle Varaita celebra il Giorno della Memoria commemorando Alessandro Schiffer

In occasione del Giorno della Memoria, sabato 27 gennaio, la Sezione ANPI Verzuolo e Valle Varaita organizza, in collaborazione con il Comune di Verzuolo, la commemorazione delle vittime dell’olocausto in uno dei luoghi più simbolici del paese.

L’appuntamento è alle ore 17,30 in piazza Schiffer a Villanovetta, per un breve momento in ricordo dei milioni di vittime della Shoah, tra cui Alessandro Schiffer, cui la piazza è intitolata, ebreo cuneese deportato nel campo di concentramento di Borgo San Dalmazzo ed ucciso nel 1945 ad Auschwitz per mano dei nazisti.