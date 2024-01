Zonta Cuneo: via al concorso Young Women in Public Affairs 2024

Zonta Club Cuneo propone anche quest’anno, nelle scuole di Secondo Grado della città, ma anche di Fossano e Mondovì il concorso “Young Women in Public Affairs (YWPA)” riservato alle studentesse frequentanti questi istituti e di età compresa tra i 16 e i 19 anni.

Il concorso scade il prossimo 29 febbraio.

Il programma YWPA avviato da Zonta International già dal 1990 e declinato a livello locale dal sodalizio cuneese, ha lo scopo di valorizzare le giovani donne che dimostrino impegno scolastico, doti di leader e operino in attività sociali come nel volontariato per migliorare la condizione della donna e la responsabilità civile della comunità.

La vincitrice riceverà una borsa di studio di 250 euro che le sarà consegnata nell'ambito di una serata conviviale del 2024 organizzata dal club Zonta Cuneo. Parteciperà inoltre automaticamente al premio di Area e potrà accedere al premio di Distretto ed al premio Internazionale.

E’ possibile richiedere il bando presso la segreteria della scuola di appartenenza o visitando il sito www.zonta.org e rispondendo in inglese alle domande, inviando successivamente il modulo compilato all’indirizzo mail presidentezontacuneo@gmail.com