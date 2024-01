Trovata senza vita nella sua abitazione un'anziana di Bra, a dare l'allarme i vicini

Questa mattina, giovedì 18 gennaio, alcuni vicini dello stabile in cui risiedeva la donna, non avendo più sue notizie, hanno dato l'allarme, contattando la centrale operativa della Polizia Locale braidese, intervenuta immediatamente sul posto con due equipaggi.

È stata ritrovata purtroppo senza vita una anziana signora residente a Bra, nella centralissima via Vittorio Emanuele.

La donna, che viveva sola nell'appartamento - come constatato dai sanitari - è deceduta per cause naturali, presumibilmente lo scorso fine settimana.

Gli agenti della polizia locale hanno effettuato gli accertamenti del caso e provveduto a far trasportare la salma alla camera mortuaria del cimitero cittadino.