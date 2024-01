Il sottosegretario all'agricoltura La Pietra in visita a San Michele Mondovì

Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Patrizio Giacomo La Pietra, in occasione della sua 'tre giorni' in Granda,' per visitare numerose realtà produttive del territorio, farà tappa anche a San Michele Mondovì.

L'incontro si svolgerà domenica 21 gennaio, alle 11.30, nei locali del teatro comunale "Piter Pecchenino" alla presenza degli amministrazioni locali, autorità, tra le quali l'onorevole Monica Ciaburro, membro della Commissione agricoltura alla Camera e rappresentanti delle associazioni di categoria.

"Speriamo - dice il sindaco Daniele Aimone - che questo incontro possa essere occasione di confronto sulle politiche agricole territoriali. La partecipazione è libera quindi invitiamo agricoltori, imprenditori e cittadinanza a partecipare".

Il sottosegretario, nella stessa giornata, proseguirà poi verso Ceva, dove è atteso alle 13.30.