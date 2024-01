Partito Democratico Alba, rinnovamento e nuove energie in vista delle elezioni amministrative

Durante il mese di dicembre, il Circolo del Partito Democratico Alba-Roddi "Enzo Demaria" ha provveduto ad una riorganizzazione dei ruoli e della segreteria al suo interno.

Da stimolo per questa operazione sono state le disponibilità ricevute e l'appuntamento delle elezioni amministrative per il comune di Alba che si terranno l'8 e 9 giugno 2024.

Claudia Herrera ed Elena Negro affiancheranno il Segretario Gigi Garassino come coordinatrici della Segreteria. Andrea Fenocchio si è preso in carico la comunicazione attraverso i canali social. Luciano Giri si occuperà del tesseramento e della raccolta fondi necessari per la campagna elettorale. William Revello coordinerà l'attività programmatica. Infine, Pierangela Castellengo svolgerà il compito di Presidente dell'Assemblea del Circolo.

"È un riassetto importante, soprattutto in vista della futura campagna elettorale che si prospetta quanto mai aperta e per cui serviranno lavoro, passione e competenza: aspetti che il Partito Democratico albese non ha mai fatto mancare - ha dichiarato il Segretario di Circolo Garassino - Ad Alba il Circolo gode di buona salute, ma un rinnovamento, con nuove disponibilità e responsabilità, è sempre una buona notizia. Dopo aver fatto il pieno di nuove energie siamo pronti a dare il nostro contributo, affrontando con entusiasmo le sfide dei prossimi mesi".