Trasparenza nelle commissioni consiliari di Bra: Ellena e Panero favorevoli all'apertura al pubblico

Bra è l'unica delle 7 sorelle a non avere ancora attuato un sistema di pubblicità delle Commissioni consiliari, il tema è stato portato lo scorso 16 gennaio in Commissione Statuto.

"Siamo assolutamente favorevoli ad accogliere le richieste di commissioni aperte al pubblico - spiegano i consiglieri Sergio Panero (Insieme per Panero - Gruppo Civico) e Marco Ellena (Lega) rispettivamente presidenti della Commissione Urbanistica e della Commissione Ambiente, Ciclo dei Rifiuti e Igiene Urbana - e altrettanto favorevoli alla modifica del regolamento che, in questo momento, prevede la discrezionalità del presidente di commissione in materia di pubblicità della Commissione verso una regolamentazione che preveda sempre le commissioni pubbliche".

"Da parte nostra non abbiamo alcun problema affinché venga garantita la massima trasparenza e da qui a fine mandato del Sindaco le Commissioni da noi presiedute saranno sempre pubbliche, lavoriamo da sempre con trasparenza e ora cercheremo di far conciliare la trasparenza con la delicata normativa in materia di privacy e dati sensibili. Non è più possibile, in considerazione del periodo, attivare un regolamento dello streaming così come presentare nelle altre città delle 7 sorelle ma le nostre commissioni saranno in presenza e aperte al pubblico".

"Ci auguriamo - concludono i consiglieri Ellena e Panero - che la nostra decisione possa essere presa da esempio anche dalle altre Commissioni presiedute da esponenti della maggioranza in quanto siamo certi che anche loro non abbiamo nulla da nascondere ai cittadini braidesi".