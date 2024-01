All'Itis di Cuneo un convegno sulla Protezione Civile e Maxiemergenza 118

Nella giornata di martedì 12 dicembre 2023 si è tenuto presso l'istituto Tecnico Industriale Mario Delpozzo il convegno ‘PROTEZIONE CIVILE E MAXIEMERGENZA 118’.

L’evento, organizzato dal Dipartimento di ELETTROTECNICA in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cuneo e SC MAXIEMERGENZA 118, ha visto la partecipazione del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo, Ing. Scarzella Adriano, del Dott. Nicola Tommasoni del S.C. MAXIEMERGENZA 118 e dell’Ing. Ezio Pellegrino.



Per i saluti istituzionali sono intervenuti il Dirigente Scolastico ’ing. Ivan Re, e l’ing. Scarzella.



L’ing. Scarzella ha spiegato le cause di un terremoto e gli effetti devastanti sulle strutture e descritto l’intervento degli ingegneri volontari della provincia di Cuneo, in collaborazione con la protezione civile, dopo il terremoto dell’Aquila del 2009. Ha poi concluso descrivendo le strategie messe in atto per far fronte a queste emergenze e sottolineato l’importanza del coordinamento tra le diverse figure coinvolte.



Successivamente, il dottor Tommasoni, che dal 2020 lavora presso la S.C. Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte come responsabile del “Coordinamento e della gestione logistica dell’EMT2-ITA-Regione Piemonte” ed ha preso parte a cinque missioni internazionali in qualità di Team Leader e Deputy Team Leader, ha discusso del ruolo della maxiemergenza 118, evidenziando l’importanza di una risposta tempestiva e organizzata da parte dei soccorritori sanitari in situazioni di emergenza e facendo notare quanto il ruolo della logistica sia fondamentale.



Infine, l’ing. Pellegrino Ezio, ex-docente dell’ITIS e progettista, ha affrontato il tema degli impianti elettrici negli ospedali da campo, in particolar modo quello messo a disposizione dalla Regione Piemonte alla città turca di Antiochia dopo il devastante terremoto del febbraio scorso. Il progettista ha descritto le caratteristiche e le peculiarità di questi impianti, evidenziando l’importanza della sicurezza e della corretta installazione degli stessi.



Il convegno ha offerto ai quasi 100 studenti che hanno affollato l’aula magna dell’istituto l’opportunità di approfondire tematiche di grande importanza ed ha dimostrato quanto sia fondamentale acquisire le competenze e le conoscenze necessarie per affrontare le situazioni di emergenza, che richiedono un alto livello di coordinamento e preparazione. Solo così si potrà garantire una risposta efficace e tempestiva a favore della sicurezza e della salute delle persone coinvolte.