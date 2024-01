Innovazione tecnologica e sicurezza: doppia lezione per gli studenti del "Vallauri" e del "Delpozzo"

Formazione, innovazione tecnologica e sicurezza: con questi obiettivi E-Distribuzione - la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di Media e Bassa Tensione - ha organizzato due lezioni speciali per gli studenti dell’Itis “G. Vallauri” di Fossano e dell’Itis “Mario Delpozzo” di Cuneo.



Gli studenti, accompagnati rispettivamente dai professori Paolo Ingaramo (Itis Fossano), Cristina Durbano, Silvia Caramia (Itis Cuneo) e seguiti dai docenti E-Distribuzione Marco Rosa, Anna Maria Caprioglio, Alessandro Sigaudi e Daniele Rabbi hanno potuto soddisfare la loro curiosità sulle attività che E-Distribuzione svolge, approfondendo la conoscenza degli impianti, le innovazioni tecnologiche e l’alto livello di automazione e telegestione che caratterizzano la rete di distribuzione. Per l’Itis di Fossano, gli studenti hanno potuto provare con mano l’attività operativa quotidiana attraverso l’uso della realtà virtuale mentre gli studenti dell’Itis di Cuneo si sono recati al Centro di Formazione e Addestramento di Basse di Stura (TO) per una visita e una dimostrazione di recupero di un uomo in quota, su un palo.



L’attenzione alla sicurezza ha rappresentato un importante filo conduttore dell’incontro. Infatti, attraverso esempi concreti e coinvolgendo i partecipanti, è stata evidenziata l’importanza della prevenzione degli infortuni, mostrando la corretta progettazione degli interventi e le procedure di manutenzione atte a garantire la massima qualità del servizio e lo svolgimento in sicurezza delle attività operative. Inoltre, attraverso la realtà virtuale, i ragazzi hanno potuto provare qualche scenario comune di lavoro: dalla sostituzione di un contatore a quella di un isolatore, dalle manovre in cabina di distribuzione alla sostituzione di giunti.



La visita si inserisce tra le numerose iniziative che E-Distribuzione dedica ogni anno al mondo della scuola, dell’università e della ricerca con il duplice obiettivo di approfondire la conoscenza degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica e sensibilizzare gli studenti agli importanti temi della sicurezza sul lavoro.



“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare quanto più possibile al rischio elettrico e avvicinare gli studenti alla distribuzione elettrica per capirne le funzionalità e l’importanza nella vita quotidiana – ha commentato Enrico Bottone, Responsabile di E-Distribuzione, area regionale Piemonte e Liguria - . Inoltre, questi incontri sono fondamentali sia per E-Distribuzione che per le scuole in quanto forniscono un confronto reciproco su temi di innovazione e sicurezza sul lavoro”.