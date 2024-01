Bocce, volo: 50° Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, Beinettese in evidenza nella serata di apertura

Ha preso il via lunedì 15 gennaio a Saluzzo, presso la Bocciofila Auxilium, la 50^ edizione del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa.

La kermesse boccistica notturna del volo ha raggiunto un importante traguardo: nella prima serata, davanti ad un pubblico numeroso, sono scese le prime otto formazioni, delle ventiquattro iscritte.

Una serata che ha visto le due quadrette della Beinettese in evidenza, grazie a due prestazioni vincenti; la formazione capitanata da Dutto ha superato per 13 a 5 la quadretta di casa dell’Auxilium Saluzzo griffata Marmadia Caffè di Pagno che schierava Marco Cravero, Paolo Demarchi, Stefano Aliverti e Gabriele Peirone. L’altra formazione beinettese, con Loris Castellino aveva la meglio per 13 a 8 nei confronti della Genolese Impresa Edile P&C di Peano; vince il Veloce Clu Pinerolo Opel Banchio vincitori della passata edizione capitanata da Riccardo Tortone contro la Saviglianese di Alessandro Longo.

Chiudeva la serata l’incontro che registrava il successo dei torinesi del Pozzo Strada di Claudio Franco che superavano per 9 a 8 la quadretta della Beccaria Scarnafigi di Romano Dubois, Jmmel Dubois, Michel Dubois e Diego Carrera.

Lunedi 22 gennaio, con inizio ore 21, seconda serata, con le formazioni relativi ai gironi 3,4,5 e 6. Direttore di gara Davide Gallo.

Risultati di lunedì 15 gennaio

Veloce Club Pinerolo (Tortone) –Saviglianese (Longo) 13-11

Auxilium Saluzzo (Cravero)-Beinettese (Dutto)5-13

Beinettese(Castellino)- Genolese (Bergesio)13-8

Pozzo Strada Torino (Franco)-Beccaria (Dubois)9-8

Lunedi 22 gennaio ore 21

Girone 3

Centallese(Bottero)-Pozzo Strada (Luciano)

Bra Bocciofila (Parena)-Albese(Collet)

Auxilium Saluzzo (Barale)-Veloce Pinerolo (Bollati)

Auxilium Saluzzo (Borretta)-Beccaria(Negro)