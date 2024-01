Italian Sportrait Awards 2024: la saviglianese Sara Curtis in nomination

C'è anche il nome della nuotatrice saviglianese Sara Curtis tra le nomination degli Italian Sportrait Awards 2024.

Il premio, giunto alla dodicesima edizione, celebra atleti ed atlete che si sono maggiormente distinti nella passata stagione agonistica ed è giunto al suo atto decisivo.

Grandi nomi dello sport italiano nell'elenco dei prescelti della giuria specializzata: da Jannik Sinner a Sofia Goggia, da Thomas Ceccon a Federica Brignone. E poi ancora Francesco Bagnaia, Gianmarco Tamberi, Larissa Iapichino ed altri ancora.

Ci sarà un mese di tempo per votare (sul sito https://italiansportraitawards.it/), dal 18 gennaio al 19 febbraio. I vincitori delle rispettive categorie saranno premiati nella serata finale, in programma nel mese di marzo, presentata dalla ex campionessa di nuoto Cristina Chiuso.

