Tennis: già denso di appuntamenti il 2024 della VTT di Lagnasco

Con ancora negli occhi la bella sfida dei campionati italiani under 16 femminili, che hanno chiuso il 2023 della VTT di Lagnasco, il 2024 del centro ubicato a pochi chilometri dal centro di Saluzzo è subito scattato all’insegna delle organizzazioni e della massima attività.

Nel fine settimana appena andato in archivio si è svolto un raduno tecnico dei migliori under 8-9-10 della provincia di Cuneo (al maschile e al femminile).

La VTT è stata scelta dalla Federazione per questo tipo di incontri tecnici collegiali: “Siamo felici di essere ripartiti in bello stile – sottolineano i vertici della VTT – e sono molte le tappe che affronteremo nel corso di questa stagione. Abbiamo iniziato con i giovani, uno dei nostri focus, ma proseguiremo a 360°, come è ormai nostra consuetudine”.

Alle porte, scatteranno venerdì, i match per i giocatori di 4.a categoria, in singolare e doppio, che comporranno la tappa del circuito Road to Roma, che porterà i migliori a giocare nelle splendide atmosfere degli Internazionali BNL d’Italia che giungeranno nel 2024 alla loro 81esima edizione.

Il torneo si svolgerà prevalentemente nei fine settimana e saranno quattro quelli “occupati”. Un’occasione unica per vivere da protagonisti uno dei più importanti tornei del circuito mondiale.