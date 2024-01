Bra, due appuntamenti di preghiera nella chiesa del Monastero delle Sorelle Clarisse

Anche nel 2024, le Sorelle Clarisse di Bra offrono la possibilità di gustare briciole di spiritualità per sostenere la vita di fede, che sempre deve essere coltivata e curata. Il desiderio è quello di condividere due appuntamenti nella chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3), un luogo ameno che offre ampio spazio (e tempo) per vivere momenti forti di incontro con la preghiera e la fraternità.



Si comincia sabato 20 gennaio, alle ore 20.45, con l’ascolto della Parola di Dio per scoprire la bellezza ed i tesori racchiusi nel Vangelo, consacrando alla grazia divina la vita quotidiana e tutto ciò che l’accompagna.



Infine, domenica 21 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 17, ritiro spirituale per ragazze dai 20 ai 40 anni, un’occasione per partecipare alla vita monastica, nel rispetto dei tempi di orazione, di riposo e di meditazione.



Ogni incontro si svolge in un clima favorevole al silenzio e alla riflessione, è una piccola finestra che si apre sul mondo per contemplare l’orizzonte infinito della speranza.