Cuneo: via al campionato di beach volley organizzato dal Csi

Il Comitato Csi di Cuneo in collaborazione con “In Beach Club” organizza il primo campionato di beach volley per le categorie Open maschile, femminile e mista per atleti e atlete nati negli anni 2008 e precedenti.

L’inizio del campionato è previsto per giovedì 15 febbraio e le partite si disputeranno tutte indoor, all’interno di una tensostruttura con quattro campi, presso il Centro Sportivo “In Beach Arena” (via San Damiano Macra 1) di Cuneo – frazione Confreria nei seguenti giorni e fasce orarie: giovedì e venerdì dalle ore 19 alle 23.

La scadenza delle iscrizioni è fissata per sabato 3 febbraio, o comunque al raggiungimento del numero massimo di squadre per categoria (10 squadre Open femminile, 10 squadre Open maschile, 16 squadre Open mista), inviando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Csi Cuneo all’indirizzo segreteria@csicuneo.it.

All’atto di iscrizione, ogni squadra è tenuta a versare la somma di 200 euro. Il regolamento completo è consultabile sul sito www.csicuneo.it alla voce “Regolamenti”.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria del Csi al numero 0171/693703 – whatsapp 331/6654000 o scrivere all’e-mail segreteria@csicuneo.it