Volley A2M. Arriva Brescia, Cuneo alla ricerca del decimo sigillo. Il DG Bima: "Impossibile non esserci" (VIDEO)

Cuneo alla ricerca del decimo sigillo consecutivo. C'è grande attesa per la partita che la Puliservice Acqua S.Bernardo giocherà sabato sera 20 gennaio al palasport di San Rocco Castagnaretta contro Brescia.

Squadra ostica quella lombarda, che all'andata riuscì ad imporsi sui piemontesi ai vantaggi del quinto set: finì 19-17 per la Consoli Sferc, capace di andare avanti 2-0 nel computo dei set prima di vedersi rimontata e raggiunta. Poi un tie break emozionante, tra due squadre ancora in fase di rodaggio.

Oggi le cose sono radicalmente cambiate per entrambi: Cuneo non perde dal 19 novembre scorso, quando cadde malamente in casa contro Castellana Grotte, mentre Brescia è in serie positiva da 4 giornate. L'ultimo ko di Tiberti e soci risale al 17 dicembre con la sconfitta in trasferta ad Aversa, fresca "vittima" proprio dei piemontesi.

Basterebbero queste cifre per considerare Cuneo-Brescia uno di quegli incontri dove il grande pubblico non può mancare all'appuntamento, ma a ciò aggiungiamoci che la Consoli ha da poco ingaggiato il forte libero, ex Superlega, Nicola Pesaresi, uno che in difesa sa fare la differenza.

La società si aspetta una grande risposta numerica di presenze da parte dei tifosi cuneesi in quello che sarà Match Day Energia Pulita, come sottolinea il Direttore Generale Davide Bima.

Se Pesaresi è un mago della difesa, nonostante la giovane età non è da meno il libero di Cuneo, Matteo Staforini, tra i protagonisti della prima parte di stagione nella Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo. "Stafo" è cresciuto in modo impressionante da inizio campionato.

Lui è contento, ma minimizza: "Diciamo che sì, sono contento di come sta andando la mia prima stagione di titolare, ma so anche che posso ancora fare molto meglio. Ho tanto da lavorare".

Si addentra nella partita di sabato sera: "Intanto da Aversa ci portiamo via la bella reazione che abbiamo avuto nel rimontare un primo set davvero molto complicato e con questo spirito ci apprestiamo ad affrontare Brescia. Anche per "vendicare" la sconfitta dell'andata. Loro sono molto forti, con individualità importanti. Sarà una battaglia, perciò invito tutto il pubblico di Cuneo a venire a sostenerci".

Fischio d'inizio alle ore 20.30. Vietato mancare.