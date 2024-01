Volley maschile Serie C: VBC Mondovì atteso dallo scontro al vertice sul campo del Linguì

Nella nona giornata del Campionato di Serie C maschile, ultimo turno del girone di andata, il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Fabrizio Marchisio è atteso domenica alle ore 18.30 dall’ impegnativa trasferta di Torino sul campo del Linguì secondo nello scontro al vertice del girone.

In classifica generale i monregalesi, che arrivano dal successo casalingo per 3-0 contro il Racconigi, sono in testa con 22 punti, a +1 proprio sul Linguì Torino secondo, a +5 sul Santhià terzo, a + 6 sul Lasallaino Torino quarto ed a +7 sul Chieri quinto, che è la prima squadra che al momento sarebbe fuori dai play-off (si qualificano ai play-off promozione le prime quattro di ciascuno dei due gironi).

“Siamo attesi – afferma coach Massimo Bovolo – da una partita sicuramente molto difficile e ricca di insidie , contro una formazione di livello tecnico elevato e con giocatori di esperienza. Certamente questo è un test molto interessante e che potrà fornirci indicazioni utili sul livello di gioco da noi raggiunto, ma il risultato della gara non è assolutamente decisivo né per noi né per loro. I ragazzi sono carichi e vogliosi di disputare una bella partita, il che sarebbe decisamente molto positivo sotto l’ aspetto del morale e che ci permetterebbe di continuare con maggiore serenità e convinzione il nostro percorso di crescita tecnico e tattico.”