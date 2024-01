Arti marziali, gara di kata per bambini: sugli scudi a Borgo San Dalmazzo gli atleti della Shotokan Karate

Domenica 14 gennaio si è svolta presso il palazzetto dello sport di Borgo San Dalmazzo una manifestazione di Karate organizzata dalla Società SHOTOKAN KARATE BORGO S.D. in collaborazione con U.N.V.S. L. Pellin di Cuneo aperta a tutte le palestre della Provincia di Cuneo affiliate alla federazione Nazionale S.K.I.-Italia guidata dal maestro Masaru Miura cintura nere 9° dan.



La manifestazione prevedeva una gara di kata riservata alle categorie bambini dai 6 ai 13 anni e una inedita gara riservata alle categorie Juniores di Bunkai, ovvero l'applicazione delle tecniche previste all'interno dei vari kata e messe in pratica da squadre formate da 2 a 4 atleti.



Un nutrito gruppo di atleti dell’A.S.D. Shotokan Karate-Do Cervasca, composto da 17 bambini ed una squadra di Kata-juniores formata da 4 atleti, vi partecipavano sotto la guida del capo palestra Massimiliano Parola (cintura nera 4° Dan) e degli istruttori Costa Elisa (cintura nera 2° Dan) e Armando Stefano (cintura nera 1° Dan).



Anche in quest’occasione sia gli atleti con più esperienza, sia quelli che approcciavano alla prima gara riuscivano a ben figurare sui tre tatami del palazzetto Borgarino.



Nelle categorie di Kata per i bambini sono saliti sul podio:

- Fantino Tommaso 4° classificato cinture bianche superiori;

- Allamando Nicolò 1° classificato cinture gialle;



Mentre nella categoria juniores -Bunkai a squadre- il team Cervaschese composto da Paolo Chesta e Gabriele Cannizzaro (cinture nere 1° Dan), Francesco Hoi Brignone ( cintura marrone 1°Kyu) e Sara Maggioni (cintura blu 4° Kyu ) ha ottenuto un buon 3° posto con l'applicazione del kata Heian Sandan.



Il gruppo Cervaschese era inoltre costituito da:

- Giordano Alex, D'Acquino Alessandro e Pietra Edoardo, per la categoria cuccioli cinture bianche;

- Bella Cecilia, Giraudo Cecilia, Cavallera Matteo e Giacomo, Leardi Simone, Borgetto Gabriel e Stasi Giorgia, per la categoria cinture bianche superiori;

- Rusu Riccardo, Occelli Gioele, Allamando Martin, Ghiglione Giacomo, Lamberti Pietro e Rispoli Susanna, per la categoria cinture gialle/ arancioni;