All’Uni-Tre di Vezza d’Alba incontro con le Forze dell’Ordine

Organizzato nell’ambito delle lezioni dell’Uni-Tre di Vezza d’Alba, presso il salone del museo Naturalistico in piazza San Martino, si è svolto nel pomeriggio di giovedì 18 gennaio un incontro con i carabinieri della stazione di Corneliano d’Alba sul tema “Cosa possiamo fare per la nostra sicurezza”.

A condurre la conversazione il Luogotenente e Comandante di stazione Giovanni Ielo supportato dal brigadiere Alessandro Gaiero.

Numerosi i presenti, circa una trentina, sia iscritti alle lezioni Uni-Tre che semplici cittadini, molto interessati agli argomenti trattati.

Utili i consigli per non cadere nelle truffe delle false telefonate con richieste di denaro per parenti o amici, per difendersi dai simulatori che tentano di introdursi in casa con pretesti e per prevenire i furti nelle abitazioni, magari installando sistemi di controllo con telecamere o sistemi antiintrusione, oggi a prezzi più abbordabili che in passato.

Come spesso richiedono le stesse Forze dell’Ordine, l’invito è a collaborare e creare rete fra le persone, segnalando comportamenti sospetti affinché queste bande specializzate, possano essere individuate e arrestate.

Nel Roero è notevole l’impegno dei Carabinieri per informare e formare la popolazione tramite questi incontri e nel controllo di un territorio vasto, con molti centri isolati e piccole borgate, spesso prese di mira dai malviventi.