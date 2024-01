Bra virtuosa del Pnrr: quasi conclusi i lavori in via Vittorio, gli altri tre cantieri avviati di recente

Con l’inizio dell’anno nuovo, a Bra procedono come previsto i 4 principali interventi finanziati coi fondi Pnrr.

Abbiamo voluto fare il punto della situazione con l’assessore ai lavori pubblici Luciano Messa, a partire da quello in Via Vittorio Emanuele, in dirittura d’arrivo: "Il progetto edilizio è già stato completato. Stiamo procedendo ora con l’arredo urbano. Con questo sarà concluso, uno dei primi a esserlo tra quelli col Pnrr, almeno a livello cuneese".

Per quanto riguarda Palazzo Garrone e l’ex mattatoio Messa sottolinea: " I lavori procedono in modo spedito, senza interruzioni. Recentemente è stata attuata la rimozione delle murature interne e sono state montate le gru". Iniziato anche, la scorsa settimana, il cantiere per la nuova ala dell’asilo nido in via Caduti del lavoro: al momento, si è proceduto con le recinzioni perimetrali e gli scavi.

"Ritengo doveroso un ringraziamento all’ufficio ripartizioni lavori pubblici - chiude Messa -, che col suo impegno ha reso Bra un punto di riferimento per quanto riguarda i finanziamenti Pnrr. Sottolineo come il rispettare i tempi previsti ci ha permesso di avere su tutti e quattro i cantieri il 10% di finanziamenti aggiuntivi".