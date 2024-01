Cherasco si prepara ad accogliere il vescovo di Alba Marco Brunetti

La messa al santuario della Madonna del Popolo, in programma alle 17 di sabato 20 gennaio, inaugurerà la visita pastorale del vescovo di Alba Marco Brunetti alle parrocchie ed enti della Vicaria di Cherasco.

L’Unità pastorale conta 13mila abitanti fra capoluogo, Oltretanaro, Oltrestura, il Comune di Narzole e quello di Monchiero, ed è retta dal vicario foraneo don Daniele Mollo.

L’appuntamento con monsignor Brunetti è il primo di una lunga serie: la visita pastorale, infatti si concluderà il 23 febbraio, con la celebrazione eucaristica del prelato alla casa della Comunità Cenacolo, in frazione San Giovanni.

La seconda giornata vedrà il prelato impegnato, domenica 21 gennaio, con le messe nelle frazioni di Bricco e Roreto (rispettivamente alle 9.30 e alle 11).

L’incontro successivo è in programma alle 20.45 di sabato 27 gennaio, nella chiesa della frazione Veglia: qui il vescovo assisterà al concerto spirituale in memoria del sacerdote Luigi Mazza. Musicista, il religioso scomparve improvvisamente, ad Alba, nel gennaio del 1994, dopo aver retto per 17 anni la parrocchia di San Rocco.

Domenica 28 gennaio, invece, monsignor Marco Brunetti affiancherà i sacerdoti nelle celebrazioni in frazione Veglia e Cappellazzo (alle 9.30 e alle 11).

Gli ultimi appuntamenti di gennaio si terranno martedì 30 gennaio con la visita ai malati della frazione Bricco de Faule, seguita, il giorno successivo, da quella agli infermi di Veglia; il 31 gennaio, infine, monsignor Brunetti si intratterrà con gli anziani del Centro Incontro di Roreto. Fra gli impegni figurano anche le visite all’Asilo di Roreto, venerdì 2 febbraio, alla Casa di riposo Ospedale di Cherasco, domenica 11, e al centro diurno Il sorriso, mercoledì 21 febbraio

Commenta il sindaco Carlo Davico: «Il fitto calendario di impegni permetterà al vescovo di conoscere, attraverso il dialogo e le visite, le realtà che si spendono, quotidianamente, per il prossimo e, in particolar modo, per i più deboli. Enti guidati dai sacerdoti Filippo Torterolo e Daniele Mollo, ai quali va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per l’impegno instancabile e la collaborazione».