Concorso per il Calendario naturalistico Città di Cherasco: al liceo "Ego Bianchi" il primo premio

Il liceo artistico Ego Bianchi di Cuneo ha vinto il primo premio del prestigioso concorso per il Calendario 2024 naturalistico Città di Cherasco. Undici anni di promozione del territorio attraverso il disegno: l’edizione 2024 del concorso per il Calendario naturalistico Città di Cherasco ha eletto, nei giorni scorsi, il vincitore.



La giuria ha assegnato il primo premio, un riconoscimento di 1.000 euro, al pittore Alessandro Infuso di Busca, per la miglior interpretazione del tema "Le piante spontanee commestibili del territorio cheraschese", scelto dagli organizzatori della rassegna: il museo Segre e l’associazione Cherasco cultura.



La seconda piazza della kermesse, assieme a un contributo di 500 euro, è andata all’artista Marina Fusari di Lodi, la terza alla fiorentina Ioana Calin, che ha ottenuto un premio di 250 euro.



La vittoria, nella categoria scuole, è andata, invece, al liceo artistico Ego Bianchi di Cuneo, con il progetto coordinato dai professori Alessia Clema, Giorgio Giordano, Valeria Ferro per i corsi degli indirizzi di Arti figurative e grafica.



Nelle prossime settimane i dodici disegni, corredati da un’introduzione scientifica e curiosità sulle diverse specie, verranno stampati, sotto la supervisione dei curatori Bruno Tibaldi e Flavio Russo.



Aglio orsino, luppolo, tarassaco, topinambur e barba di becco: sono solo alcune delle 12 essenze sulle quali si sono confrontati artisti da tutta Italia, a conferma della popolarità conquistata, nel tempo, dal concorso. Il vincitore, Alessandro Infuso, 31 anni, vanta, dopo il percorso formativo all’Accademia di Belle Arti di Torino, esposizioni alla fondazione Peano di Cuneo, al museo civico di Savigliano, a Siracusa e all’edizione 2016 di Paratissima, prestigiosa manifestazione torinese per artisti emergenti.



Commenta il dirigente scolastico del liceo artistico Ego Bianchi Carlo Garavagno: «Grazie al calendario ed a questo prestigioso primo premio come scuola, valorizziamo il nostro straordinario patrimonio artistico culturale rappresentato dai nostri docenti, artisti di chiara fama nel panorama internazionale ed i loro alunni. Si tratta di una tradizione consolidata: già nel 2020 la studentessa Francesca Hoffmeier primeggiò nel concorso individuale e vinse 1.000 euro di premio».