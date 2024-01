Nuove luci e acustica per il palazzetto dello sport di Cuneo

Si ridurranno i consumi di circa il 60% per l’illuminazione del Palazzetto dello sport in località San Rocco Castagnaretta grazie a un intervento di sostituzione delle luci esistenti con nuovi Led ad alta efficienza. Si tratta di una riduzione della spesa per le casse comunali che, considerate le oltre 3000 ore di utilizzo del sistema di illuminazione, è stata stimata in circa 40 mila euro l’anno a parità di utilizzo. Oltre a limitare i consumi, l’intervento servirà a migliorare il benessere visivo per chi frequenta la struttura.

I lavori di quello che i tecnici definiscono “intervento di relamping”, cominceranno lunedì 22 gennaio. Si sostituiranno le luci a servizio del campo da gioco (con l’introduzione di tre modalità diverse di illuminamento a seconda dell’utilizzo: per competizione FIPAV, per allenamento, per illuminazione tribune), e nelle zone di passaggio a servizio degli spettatori. Si prevede inoltre l’installazione di rivelatori di presenza nei locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici, in modo da consentire un maggiore controllo sull’accensione e spegnimento delle luci.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 170 mila euro, ed è finanziato coi fondi del PNRR. Nel 2023 infatti il Comune aveva candidato il progetto nell’ambito delle iniziative “per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” (gli interventi nell’ambito della cosiddetta “norma Fraccaro”, rifinanziati dalla legge 160/2019, sono infatti confluiti nel PNRR).

Il Palazzetto dello sport è già stato sottoposto nei mesi scorsi ad un importante intervento di riqualificazione acustica che ha avuto come obiettivi il miglioramento delle prestazioni acustiche del fabbricato. Sono stati installati pannelli fonoassorbenti e un nuovo impianto di diffusione sonora. Così ora la struttura, che con i suoi 4.700 posti a sedere è l’unica di tali dimensioni nella Provincia Granda, potrà essere più efficacemente usata, con minori costi per organizzatori ed una migliore qualità acustica.

Il costo degli interventi già conclusi è stato di circa 340.000 euro, di cui 300.000 erogati come contributo straordinario dalla Fondazione CRC.

Così il vicesindaco Luca Serale e l’assessore allo Sport Valter Fantino: “L’intervento di relamping modernizza l’impianto di illuminazione del Palazzetto dello sport ed al tempo stesso consente un risparmio sulla spesa corrente del bilancio del Comune. Si raggiungono due obiettivi importanti, l’innovazione tecnologica ed il contenimento dei costi. È già invece facilmente verificabile il beneficio dell’operazione effettuata sull’acustica dell’impianto, che da sempre era un tallone d’Achille della struttura. Il contributo della Fondazione CRC è stato fondamentale per ottenere questo significativo risultato”.

Aggiunge Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC: “Il Palazzetto dello sport di Cuneo rappresenta una risorsa unica per tutto il territorio provinciale, non solo come sede di manifestazioni sportive, ma anche perché in grado di ospitare importanti eventi culturali e musicali. Gli interventi realizzati grazie al contributo della Fondazione vogliono assicurare maggiori possibilità di utilizzo dell’impianto”.