Lavoratori stranieri costretti in sistemazioni insalubri: titolare di cooperativa denunciato a Mango

È tempo di bilanci per la Polizia Locale del Comune di Mango che, in occasione di San Sebastiano, patrono e protettore del Corpo, ha presentato le attività svolte durante il 2023.

In netto aumento, rispetto al 2022, gli accertamenti e le notifiche effettuate (165) sia in supporto agli uffici comunali (22) che su richieste di altre autorità o enti quali Prefettura, Procura della Repubblica (13) e vari altri (130).

Nella prima parte dell’anno sono stati effettuati con l’ufficio commercio controlli sulle strutture ricettive presenti sul territorio, con sanzioni amministrative elevate per due di queste in quanto sprovviste dei titoli autorizzativi e una notizia di reato trasmessa all’autorità giudiziaria.

Importante il lavoro effettuato sulla presenza e verifica dei cittadini stranieri (con una persona, titolare di una cooperativa agricola, deferita all’autorità giudiziaria poiché reclutava manodopera straniera costretta a vivere in sistemazioni insalubri), la vigilanza durante il mercato settimanale del lunedì e per le manifestazioni organizzate sul territorio, anche con servizi serali, e lo sportello front office per supporto ai cittadini.

Si è registrata nel complesso una diminuzione delle sanzioni relative al Codice della Strada, tra cui un trasferimento coattivo al custode acquirente di un veicolo sottoposto a confisca, così come sono calati i sinistri stradali: solo uno rilevato dal personale in servizio, con soli danni a cose, rispetto ai sei dell’anno precedente.

Decisa l’attività di prevenzione e controllo svolta in materia ambientale, con particolare attenzione posta al conferimento dei rifiuti eseguito con modalità difformi da quelle previste dalla disciplina cittadina, e per le segnalazioni di cani vaganti.

Numerose verifiche hanno inoltre interessato il rispetto della normativa in tema di obbligo scolastico con la notificazione di diversi ammonimenti nei confronti di genitori per l’inosservanza del dovere di istruzione dei minori.

Da segnalare infine una sempre più continua e proficua collaborazione intercorsa con le altre forze di Polizia presenti sul territorio e con enti differenti, Protezione Civile, Asl Cn2 e Vigili del Fuoco tra tutti.