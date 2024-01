Regionali, fumata grigia dopo il secondo incontro tra Pd e M5S

Fumata grigia dopo il secondo incontro tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, in vista delle Regionali.

Il nuovo faccia a faccia tra i dem e i pentastellati, per cercare di definire un'alleanza in vista delle elezioni di giugno, si è chiuso con un nulla di fatto, o meglio con un rinvio alla giornata di domani. L'incontro, che si è svolto alla Fondazione Amendola, si è concluso dopo 4 ore di discussione.

Al confronto era presenti, per il Pd, il segretario regionale Domenico Rossi, il capogruppo in Regione Raffaele Gallo, la capogruppo comunale Nadia Conticelli e l'ex europarlamentare Daniele Viotti, oltre al responsabile nazionale enti locali Davide Baruffi. Per il m5s, i parlamentari Chiara Appendino e Antonino Iaria, la capogruppo in Regione Sarah Disabato e il consigliere regionale Ivano Martinetti.

"Non abbiamo esaurito la discussione", ha spiegato Domenico Rossi al termine dell'incontro, "Ma domani chiudiamo davvero". Ottimista anche la pentastellata Sarah Disabato: "Dobbiamo entrare nel merito dei programmi. Ci vanno approfondimenti specifici ma siamo fiduciosi".

Se oggi resta dunque ancora in sospeso il tema dell'alleanza tra Pd e M5S, ancora più lontana appare la scelta dell'eventuale candidato Presidente. Non si sa se si convergerà sul torinese Daniele Valle, sulla cuneese Chiara Gribaudo o se invece i due partiti potrebbero accordarsi su un terzo nome.