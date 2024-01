Assumere una badante: gli errori da evitare

Quando si ha la necessità di assistere un parente anziano, malato o non autosufficiente, molte famiglie si ritrovano a dover richiedere i servizi di una badante. Scegliere il professionista più adatto a cui affidare le cure di una persona cara è una decisione complessa, che può generare un senso di ansia e smarrimento. Questo è vero soprattutto quando ci si trova in momenti di fragilità e incertezza, che impediscono di agire in modo rapido e razionale.

Quando sono alla ricerca di un professionista che fornisca servizi di assistenza anziani a domicilio, generalmente le famiglie tendono ad operare in autonomia, cercando informazioni su internet o affidandosi ai consigli di amici e parenti.

In questi casi è importante prestare molta attenzione! La selezione di una badante è un processo lungo e complesso, durante il quale è necessario considerare numerosi aspetti, tra cui le esigenze dell’assistito, le competenze della badante e le sue referenze. Inoltre, una volta individuata la persona più adatta, bisognerà procedere con la stipula del contratto lavoro, occupandosi di tutti gli adempimenti burocratici legati all’assunzione.

Insomma, i fattori a cui prestare attenzione sono davvero tanti e il rischio di tralasciare qualcosa è sempre dietro l’angolo. In questo articolo andremo ad analizzare gli errori più comuni legati al processo assunzione di una badante e vedremo come evitarli.

Errore n.1: non eseguire una selezione accurata

A volte la necessità di assumere una badante può nascere da un momento all’altro, ad esempio a causa di un improvviso cambiamento delle condizioni di salute di una persona cara. In questi casi il desiderio delle famiglie è quello di trovare il più velocemente possibile un professionista preparato e competente che sia in grado di assistere l’anziano.

L’urgenza della situazione, però, non deve trasformarsi in un pretesto per effettuare una selezione superficiale. È importante ricordare che la badante sarà responsabile del benessere fisico e psicologico dell’assistito, di conseguenza è indispensabile eseguire un’attenta valutazione delle competenze, delle esperienze e delle referenze di ciascun candidato.

Ciò è fondamentale soprattutto quando si ricerca assistenza per una persona malata o non autosufficiente. I soggetti affetti da alzheimer, parkinson o demenza senile, ad esempio, necessitano di cure specifiche che solo un professionista adeguatamente formato può fornire. In questi casi, quindi, l’ideale è affidarsi ad una badante che abbia già assistito persone malate in passato e abbia dimestichezza con i farmaci.

Errore n.2: farsi tentare dagli annunci online

Quando si ha poco tempo a disposizione, utilizzare degli annunci online per la ricerca della badante può sembrare la soluzione più rapida ed economica. Purtroppo, però, si tratta di una strada che presenta molte insidie! Gli annunci privati su internet, sebbene siano apparentemente comodi, possono rivelarsi una perdita di tempo e, addirittura, pericolosi.

Inserire un annuncio su portali specializzati oppure sui social media può sicuramente aiutare a raggiungere un pubblico molto ampio. Il rischio, però, è quello di ritrovarsi sommersi da numerose richieste e curriculum provenienti da persone di cui diventa complicato verificare le competenze e l’affidabilità. Gli annunci online, infatti, potrebbero non fornire una visione completa delle capacità e delle caratteristiche personali dei candidati.

Errore 3: assumere una badante in nero

Per risparmiare sui costi oppure per evitare tutte le incombenze burocratiche, molte famiglie decidono di assumere una badante in nero, ossia senza regolare contratto. Questa pratica, oltre ad essere illegale, risulta anche svantaggiosa per il datore di lavoro, il quale rischia di incorrere in sanzioni finanziarie. Inoltre, la presenza di un contratto serve non solo a definire gli obblighi del soggetto che assume, ma anche a stabilire quali sono i compiti, le mansioni e le responsabilità del lavoratore. Assumendo una badante in nero, la famiglia rinuncia a tutte le tutele previste dal Contratto Nazionale per il Lavoro Domestico in merito ad eventuali mancanze o comportamenti scorretti da parte del dipenente. In aggiunta, se assunta in modo non regolare, la badante ha diritto in qualsiasi momento di portare in causa il datore di lavoro per denunciare l’illeceità del rapporto di lavoro.

Errore 4: non rivolgersi a dei professionisti del settore

Coinvolgere professionisti esperti nel processo di selezione e assunzione di una badante è la soluzione ideale per evitare di commettere gravi errori. Le agenzie specializzate offrono un servizio completo, aiutando le famiglie a definire chiaramente le proprie esigenze ed aspettative, verificare le competenze delle badanti e garantire la sicurezza del processo di assunzione. L'approccio strategico delle agenzie consente di superare le sfide legate all'alloggio, alle ferie, alle mansioni e agli orari di lavoro, assicurando un equilibrio tra le esigenze della famiglia e quelle della badante.