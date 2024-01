L’ AQVATICA SSD piscina a Boves cerca istruttori

L’AQVATICA SSD è una realtà presente e consolidata sul territorio da 12 anni.

Oltre alla possibilità di effettuare nuoto libero, vengono proposti corsi di fitness con o senza attrezzi (acquagym, idrobike e acquawalking), corsi di acquaticità per neonati (dai 3 mesi in poi) e corsi di nuoto per ragazzi e adulti (sia per singoli individui che per gruppi)

La Struttura si compone di:

una vasca 20 mt x 8 mt a 3 livelli di profondità diversi con temperatura di 28.5°C;

una vasca 5 mt x 5 mt altezza 90 cm con temperatura di 32°C;

una sala attività di 100 mq.

Da sempre abbiamo investito molto nella qualità dei servizi utilizzando prodotti disinfettanti di prima scelta, effettuando analisi chimiche batteriologiche mensili, utilizzando lampade UV per la disinfezione dell’acqua e mantenendo una temperatura calda delle vasche e degli ambienti per garantire il benessere a tutti i frequentanti e in particolare ai bambini.

Inviare la candidatura e curriculum vitae alla mail: acquaticasd@gmail.com